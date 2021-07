A Palazzo d’Arco viaggio nella sala più misteriosa

MANTOVA – La sala più misteriosa ed enigmatica di Mantova? Senza dubbio lo Zodiaco di Palazzo d’Arco. Ecco dunque due appuntamenti, Sabato 17 luglio e sabato 28 agosto alle ore 21, per saperne qualcosa di più.

Il filo conduttore delle serate sarà la metamorfosi ovvero la trasformazione, il cambiamento, che “sconvolge” nel bene o nel male i personaggi dei vari racconti, dipinti da G.M. Falconetto nei suoi celebri affreschi, così come i protagonisti del ciclo astrologico ovvero i segni zodiacali.

Il richiamo è immediato all’opera “Le Metamorfosi” del poeta romano Ovidio, che nel rinascimento divenne un vero e proprio best seller così che anche Falconetto ne rimase impressionato e ne trasse ispirazione per il fregio del celebre salone mantovano. Il percorso incomincerà nel giardino, seduti sotto gli alberi del frutteto, con racconti e letture che “introducono” al meraviglioso mondo delle Metamorfosi e, citando Italo Calvino, al “brulicare e aggrovigliarsi di vicende spesso simili e sempre diverse, in cui si celebra la continuità e mobilità del tutto”.

Dal giardino ci si sposterà alla Sala dello Zodiaco: qui creature ibride si rincorrono tra i miti antichi e divinità che migrano da oriente a Occidente. Così come gli artisti del Quattrocento avevano portato alla luce i colori e le figure del passato, calandosi a lume di candela nelle “grotte” della Domus aurea di Nerone, allo stesso modo la sala completamente buia accoglierà il visitatore che poco a poco sarà guidato, con l’uso delle torce, alla lettura dei dipinti e alla conquista dello spazio.

Le immagini e gli spunti offerti dalla narrazione stimoleranno nei visitatori interrogativi e considerazioni consentendo loro di partecipare attivamente al percorso narrativo. Quella che viene proposta dunque è una ricerca, quasi archeologica, tra i colori e le stelle per scoprire i misteri dello zodiaco e di noi stessi.

Il costo di adesione all’iniziativa è di 10 euro a persona. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 0376 322242 oppure biglietteria@museodarcomantova.it www.museodarcomantova.it