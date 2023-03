Il tema del disagio giovanile discusso nell’ultima conviviale dei Lions Ostiglia

OSTIGLIA Le diverse manifestazioni del disagio giovanile, che si esprimono anche in fughe volontarie sia da casa che dalle comunità di accoglienza, è stato al centro dell’ultima conviviale del Lions Club Ostiglia. Ospite e relatrice di questo appuntamento – accolta come sempre dal presidente Giuseppe Baldini, alla presenza del sindaco di Ostiglia Valerio Primavori – è stata il questore di Mantova Giannina Roatta che ha sottolineato come i minori scomparsi rappresentano il 63% delle persone scomparse annualmente in Italia. Un dato preoccupante unito anche al fatto che l’età media di tali minori scomparsi continua ad abbassarsi. Accanto a questi fenomeni il questore ha precisato che il fenomeno delle baby-gang non è presente nel territorio mantovano mentre vanno seguite con attenzione altre manifestazioni di disagio a fronte delle quali un ruolo importante, accanto al lavoro di istituzioni, forze dell’ordine e scuole, deve essere necessariamente coperto dalle famiglie. (nico)