Banco Bpm: ok al bilancio, Castagna ad e Tononi presidente

MILANO (ITALPRESS) – L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Banco BPM ha deliberato di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 che si e’ chiuso con un utile netto di 942,5 milioni.

L’Assemblea dei Soci ha eletto i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e il Vice Presidente che rimarranno in carica per gli esercizi 2020-2021-2022. Sulla base dei voti ricevuti dalle tre liste presentate sono stati eletti: Massimo Tononi presidente, Giuseppe Castagna per la carica di amministratore delegato, Mauro Paoloni come vice presidente. Gli altri consiglieri sono: Marina Mantelli, Maurizio Comoli, Luigia Tauro, Carlo Frascarolo, Costanza Torricelli, Eugenio Rossetti, Giulio Pedrollo, Manuela Soffientini, Mario Anolli, Alberto Manenti, Nadine Faruque e Giovanna Zanotti.

Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha deliberato di non sottoporre alla trattazione ed alla votazione dell’Assemblea dei Soci il punto 2 dell’Ordine del giorno (Deliberazioni sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili); cio’ al fine di recepire le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea in data 27 marzo 2020, con le quali, per rafforzare la dotazione patrimoniale delle banche significative sottoposte alla sua vigilanza e per poter disporre di piu’ ampi mezzi a sostegno delle famiglie e delle imprese nella congiuntura derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, ha sollecitato le predette banche a, inter alia, non procedere al pagamento di dividendi (non ancora deliberati) e a non assumere alcun impegno irrevocabile per il loro pagamento per gli esercizi 2019 e 2020 almeno fino al 1° ottobre 2020. Pertanto, l’utile netto risultante dal bilancio d’esercizio della Capogruppo Banco BPM al 31 dicembre 2019 pari a euro 942.476.323,08 – dedotto l’importo di Euro 105.130.400,60 che continuera’ a essere imputato alla riserva indisponibile – sara’ conservato al patrimonio netto della Banca per 837.345.922,48 euro come riserva da utili disponibile alla distribuzione.

