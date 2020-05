Coronavirus, Confial: “Risorse in campo importanti ma non sufficienti”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Coronavirus ha dato scacco al sistema capitalistico mondiale e questo ci consente di riscrivere le regole per un nuovo ordinamento sociale e del lavoro”. A dirlo e’ Benedetto Di Iacovo, segretario nazionale Confial, Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori. Le risorse messe in campo dal Governo sono, per Di Iacovo, “sicuramente importanti ma non sufficienti a rendere il sistema sociale e occupazionale sicuro se i provvedimenti non saranno immediati e privi di quelle pastoie burocratiche che hanno sempre rallentato l’efficacia di ogni iniziativa”. La pandemia in atto, dice il segretario nazionale della Confial, “ha toccato nervi scoperti del sistema economico mondiale”, mostrando, “se mai ce ne fosse stato bisogno”, il “respiro corto del disumano capitalismo globalizzato”, rimettendo in primo piano “anche la natura e i problemi del clima, della sostenibilita’ ambientale, di quella sociale e dello sviluppo”.

