Calcio Eccellenza – C’è il turno infrasettimanale: Castiglione e Governolese alla riscossa

MANTOVA Si gioca stasera il primo turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza, di fatto l’anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata. In campo dunque Castiglione e Governolese, decise a riscattare le sconfitte rimediate domenica, anche se di fronte hanno le uniche due squadre a punteggio pieno. Meglio tornare subito in campo, si dice di solito dopo un passo falso, eppure i tecnici dei team virgiliani avrebbero preferito qualche giorno in più per leccarsi le ferite.

Il Castiglione ospita l’Offanenghese, una delle principali candidate al salto in serie D, come del resto confermano i risultati delle prime tre gare. La squadra aloisiana deve rialzarsi dopo la sconfitta incassata a Prevalle, ma il “manager” Gianluca Manini lamenta assenze importanti. «Maccabiti non ce la fa – spiega – spero di recuperarlo per domenica. Ho fuori anche Mangili e Hassan. E’ un periodo un po’ travagliato causa infortuni, ma bisogna stringere i denti. L’Offanenghese è una delle squadre più attrezzate ed è partita forte, non proprio l’avversario migliore da incontrare adesso. La squadra comunque anche a Prevalle ha dimostrato di essere viva: abbiamo pagato un’indecisione difensiva e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create. E’ un momento così, dobbiamo reagire. Il campionato? I valori in campo non sono ancora emersi, ci vorranno altre tre, quattro partite. Ci sono comunque squadre superiori a noi come organico».

La Governolese fa visita al Carpenedolo del grande ex Mariani, la sorpresa di questo inizio stagione. Le due squadre si sono già incrociate al “Vicini” in Coppa Italia e i bresciani si sono imposti 3-1. «Mi hanno fatto un’ottima impressione – dice il tecnico dei Pirati, Matteo Fattori – noi dobbiamo ancora trovare il giusto equilibrio e le assenze in questo senso non aiutano. Terragin e Rigon sono fuori, devo valutare Bianchi. Finora ce la siamo giocata con tutti, ma c’è sempre qualcosa che gira storto. In attesa che la fortuna ci restituisca il maltolto, bisogna lavorare sodo. Da questa situazione si esce col gruppo e la forza di volontà».

IL PROGRAMMA (ore 20.30)

Bedizzolese-Pro Palazzolo

Carpenedolo-Governolese

Castelleone-Atletico Castegnato

Castiglione-Offanenghese

Cazzagobornato-Rovato

Forza e Costanza-Darfo Boario

Orceana-Valcalepio

Prevalle-Vobarno

Lumezzane-Ciliverghe (21 ottobre)