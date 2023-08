Forza Italia, Tajani “Mi candiderò al congresso”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello di Forza Italia deve essere un congresso di contenuti da presentare alle elezioni europee e regionali. Vogliamo essere una forza di governo anche a livello europeo, si deve sancire una presenza forte democratica di Forza Italia prima che si vada al voto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione ‘Azzurra libertà-ritorno a Everest’. “Domani alla segreteria nazionale

proporrò di fare il congresso prima delle elezioni europee, mi candiderò alla guida del partito, se avrò i numero sarò eletto. Domani rilancerò anche i nomi a cui intendo affidare responsabilità di partito”, ha aggiunto. Poi spiegando il senso della manifestazione i programma a Gaeta l’8 settembre, Tajani ha sottolineato che “è una delle tre iniziative che caratterizzano la ripresa dell’attività politica di Forza Italia. Tutto questo lavoro che stiamo facendo punta a rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, per preparare la campagna elettorale delle amministrative e delle europee per affrontare temi conconcreti. Un modo per chiamare a raccolta tutti quelli che vogliono costruire la dimora del centro. Forza Italia punta ad essere l’architrave della politica italiana, c’è un grande spazio da riempire”, ha concluso.

– Foto: Agenzia Fotogramma –