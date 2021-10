Anche a San Giorgio Bigarello l’attività dei rilevatori Istat per le operazioni di censimento

SAN GIORGIO BIGARELLO Anche a San Giorgio Bigarello è iniziata l’attività dei rilevatori Istat per le operazioni legate al censimento della popolazione e delle abitazioni 2021. Il censimento sarà composto da due rilevazioni campionarie: quella “Areale” – che prevede la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune, alla quale partecipano le famiglie che risiedono nei “territori campione”, che saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del Censimento (tale compilazione del questionario può avvenire anche tramite telefono o facendosi aiutare da 8 “rilevatori” muniti di tesserino di riconoscimento) – e quella da Lista – che prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat, alla quale partecipano solo le “famiglie campione” che hanno ricevuto una lettera nominativa con le informazioni sul censimento e con le proprie credenziali di accesso. Si ricorda che i dati personali sono tutelati dalla legge sulla privacy e dal segreto statistico. Per questo l’amministrazione richiede alla popolazione coinvolta di collaborare per poter rendere più efficace l’esito dell’indagine. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti uffici comunali: Urp (tel. 0376/273133, e-mail: segreteria@comune.sangiorgiobigarello.mn.it); ufficio anagrafe (tel. 0376/273130, e-mail: f.mazzieri@comune.sangiorgiobigarello.mn.it). (m.v.)