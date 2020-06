Gualtieri “oggi risultati importanti con Alitalia e Popolare di Bari”

ROMA (ITALPRESS) – “La giornata di oggi si conclude con due risultati molto importanti per il Paese. Da una parte il rilancio di Alitalia attraverso la selezione di un management di grande competenza, con Fabio Lazzerini come Amministratore Delegato e Francesco Caio come Presidente, che sia in grado di vincere la sfida strategica di costruire una newco che sappia affermarsi come un grande vettore internazionale di qualità. Dall’altra, l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci dell’operazione di trasformazione, ricapitalizzazione e rilancio della Banca Popolare di Bari, che permetterà il rafforzamento dell’economia territoriale e il sostegno a famiglie e imprese del Sud. Continuiamo a lavorare per costruire insieme il rilancio e il futuro dell’Italia”. Così sul suo profilo Facebook il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

(ITALPRESS).