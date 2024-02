Calcio Prima Cat. – Il Gonzaga va all’assalto della Verolese. Mazza: “E’ come un esame di maturità”

Gonzaga Dopo aver bloccato sul pari la Governolese, la squadra più in forma del momento, il Gonzaga domani se la vedrà, in casa, contro la capolista Verolese, e stavolta il colpaccio si può fare perchè i bresciani hanno iniziato malissimo il ritorno e dilapidato tutto il vantaggio sulle rivali. Verolese che in settimana ha cambiato allenatore (esonerato Capelli, è subentrato Scarpellini) e si è vista respingere il ricorso per la presunta posizione irregolare di Callegarini nella gara con la Governolese persa 2-0. «Per noi è come un esame di maturità – dice il portiere Riccardo Mazza – non abbiamo nulla da perdere. La Verolese è partita con grandi ambizioni ed è sempre in testa, anche se ultimamente ha perso colpi. Anche noi, del resto, abbiamo cambiato allenatore. Con Pavesi c’è un buon rapporto, qualche mio compagno lo conosceva già, di sicuro è un tecnico che fa lavorare tanto. Il pari con la Gove ha ridato fiducia, dobbiamo fare ancora risultato e muovere la classifica».