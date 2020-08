Calcio Eccellenza – Il Castiglione è ripartito. E punta in alto

CASTIGLIONE Tempo di lavorare per il Castiglione, che ieri ha iniziato la preparazione, quest’anno sotto la guida dell’allenatore-manager Gianluca Manini, che ha svolto in estate il ruolo di direttore sportivo. Una squadra allestita per ben figurare nel campionato di Eccellenza: colpi non indifferenti per tentare di fare un ulteriore salto di qualità, dopo l’ottimo campionato condotto lo scorso anno, a ridosso della vetta. Ad un organico già solido, sono state aggiunte pedine di grande levatura come Ghirardi, Mambrin, Salomoni e Chiarini. Insomma: gli aloisiani vogliono recitare il ruolo di grandi protagonisti, anche se la concorrenza (il Lumezzane di Caracciolo in primis, se, come pare, non verrà ripescato) non scherza e risponde colpo su colpo.

A fare gli onori di casa il vicepresidente Giancarlo Perani: «Siamo contenti di aver creato un bel gruppo – ha detto il dirigente aloisiano -, puntando anche sull’aspetto umano, prima che tecnico, delle persone. Squadra competitiva, gruppo valido, ma è chiaro che il girone di Eccellenza girone C avrà diverse avversarie che si sono attrezzate parecchio, specialmente il Lumezzane. Noi, comunque, puntiamo a far bene e possiamo arrivare in zona play off. Siamo sicuri che questo organico sia valido e già coeso. E si sa, quando è così, arriva anche qualche punto in più. Vedremo comunque nel corso della stagione ciò che questo campionato ci riserverà. I primi cinque posti sono assolutamente nelle nostre corde». Squadra a chilometri zero, ma anche con innesti di grande qualità, oltre alla conferma dei migliori dello scorso anno: «E’ un mix, tra giovani e big, che può portarci lontano – prosegue Perani -, abbiamo trattenuto i ragazzi maggiormente attaccati alla squadra, ma siamo andati anche ad aggiungere rinforzi di categoria superiore, come Chiarini e Salomoni che sono anche geograficamente vicini a noi, e poi qualche ragazzo giovane del nostro paese o di quelli vicini: speriamo che facciano bene. I baby devono giocare, sarebbe bello se qualche ragazzo di Castiglione si mettesse in mostra».

Fissate le amichevoli di questa estate anomala per il covid: il 26 test con il Marmirolo di Promozione, il 29 al Lusetti col Sona (ore 17.30), il 5 e 6 settembre dittico rispettivamente con Castellana e Casalromano. La partita con i gialloblù si disputerà a Castiglione. Le altre sedi non specificate sono da definire. Gli allenamenti per il momento si effettueranno allo stadio Lusetti o nei campi di allenamento attigui.