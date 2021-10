Calcio Serie C – La “Curva Te” torna allo stadio. Mantova, ora si gioca in 12

MANTOVA La Curva Te rientra al Martelli. La notizia è trapelata ieri mattina ed è stata ufficializzata poi dagli ultras biancorossi nel primo pomeriggio con un breve comunicato apparso sui social. «Dopo aver valutato la situazione – si legge – il gruppo Ultras Mantova 1975 ha deciso di rientrare in Curva riprendendo la propria attività di tifo organizzato, sia in casa che in trasferta a partire da domenica». Questa la decisione presa di comune accordo dopo la consueta riunione del giovedì sera. Un messaggio breve, ma chiaro, quello della Curva Te, che suona quasi come un appello alla città, affinché ci sia un grande afflusso di pubblico sia in Curva Te, ma anche negli altri settori. «Siamo contenti – ha commentato ieri mister Lauro -. Ci speravamo tanto». Nel giorno di Mantova-Juventus U23, i biancorossi potranno quindi contare sul calore del tifo organizzato in grado di fare la differenza in ogni partita.

Il Governo prima che iniziasse la stagione sportiva in corso aveva dato l’ok per la riapertura degli stadi al 50% della capienza, per garantire la distanza di sicurezza all’interno degli impianti, con l’utilizzo della mascherina e l’obbligo di Green Pass per poter accedere agli stadi. Restrizioni che hanno allontanato diversi tifosi e soprattutto diverse Curve italiane. Tra queste anche quella del Mantova, appunto. Gli ultras virgiliani lo scorso 27 agosto annunciarono di rimanere fuori dagli stadi fino a quando sarebbero tornate le condizioni per fare il tifo. Una decisione che lasciò un po’ di amaro in bocca tra i dirigenti di viale Te e i giocatori stessi, che nel corso di queste settimane hanno fatto a più riprese degli appelli perché gli ultras potessero cambiare idea. Ogni domenica, negli stadi italiani di Serie A e delle categorie inferiori, la situazione nelle curve non sembra tanto diversa dal periodo pre-Covid. Inoltre, a breve, dovrebbe essere redatto il nuovo Decreto-legge, che prevede l’allargamento della capienza degli stadi fino al 75%. Ovviamente, come detto, per poter accedere allo stadio bisognerà essere muniti di mascherina e presentare il Green Pass ai varchi.

L’ultima gara con gli ultras della Te allo stadio risale al match di Adro del 16 febbraio 2020 (Franciacorta-Mantova 2-1). In questo lungo periodo di assenza dagli stadi, la Curva Te, così come gli altri tifosi biancorossi, non hanno mai smesso di seguire le sorti del Mantova. Gli ultras si erano fatti sentire l’anno scorso con una visita a sorpresa alla squadra dopo il 6-0 subito al Martelli dal Padova e quest’anno a inizio stagione avevano caricato Guccione e compagni alla partenza per Legnago a poche ore di distanza dall’inizio del campionato. E da domani tornerà quasi tutto come prima: bandieroni, tamburi, cori, tutto quello che serve per creare la vera atmosfera da stadio. E sarà davvero di nuovo domenica.

Tommaso Bellini