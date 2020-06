Ue, Conte “Serve una risposta ambiziosa per dare scossa all’economia”

ROMA (ITALPRESS) – “L’unica risposta possibile ed efficace è una risposta europea ambiziosa in grado di dare una forte scossa all’economia del continente. Lo sforzo italiano è divenuto un consenso a 27 sul riconoscimento del recovery fund come misura necessaria per superare una crisi straordinaria”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell’informativa urgente alla Camera. “Ritengo doveroso – aggiunge – fornire un aggiornamento al Parlamento in vista del consiglio europeo. Anche se non rientra nel perimetro di questa informativa confermo che il governo vuole farsi trovare pronto per i finanziamenti e già in questi giorni ha avviato un confronto per elaborare un piano di rilancio”.

