Canneto, piace il cinema all’aperto

CANNETO Circa 150 persone hanno preso parte in piazza Gramsci alla serata di cinema all’aperto organizzata dall’assessorato alla cultura guidato da Gianluca Bottarelli con le coinvolgenti avventure del Ggg, “Il grande gigante gentile”. L’ingresso era gratuito con posti a sedere distanziati e limitati in ottemperanza alle norme per il contenimento del contagio da Covid-19 e con prenotazione obbligatoria. Il prossimo appuntamento con la rassegna di cinema all’aperto è in programma il 25 luglio alle 21.15 con una divertente serata in compagnia della pesciolina Dory e delle sue avventure, con il film di animazione dal titolo “Alla ricerca di Dory”. La rassegna proposta dal Comune e in particolare dall’assessorato alla cultura, è stata ideata per offrire ai cittadini momenti di svago dopo che praticamente tutti gli eventi che solitamente si svolgono nel corso dell’estate, sono stati annullati a causa dell’emergenza sanitaria. (pz)