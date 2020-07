Camper anti-Covid, pronto il via libera

BORGO VIRGILIO Questione di pochi giorni e il “progetto camper”, rimasto “sospeso” per alcune settimane in attesa del via libera della Regione Lombardia (arrivato proprio in queste ore sotto forma di delibera di giunta, ndr) potrà finalmente decollare. L’iniziativa prenderà il via martedì 7 luglio e andrà avanti fino al giorno 27. È riservata tutti coloro che vorranno sottoporsi a test sierologici e tamponi orofaringei per la ricerca degli anticorpi al virus della Sars Cov2. Test che verranno effettuati a bordo di appositi “ambulatori mobili” dislocati in nove aree della provincia mantovana individuate nei Comuni di Borgo Virgilio, Suzzara, San Benedetto Po, Viadana, Sermide e Felonica, Mantova, Asola e San Giorgio Bigarello. Gli esami potranno essere prenotati comodamente in farmacia, mentre i risultati saranno disponibili nel giro di 24/48 ore. È quanto prevede il progetto di “sorveglianza sanitaria” anti-Covid messo a punto, nelle scorse settimane, da Federlab Italia (tra le principali associazioni di categoria del comparto della laboratoristica e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale) e Federfarma Mantova, l’associazione dei titolari di farmacie. «Una vera propria indagine epidemiologica, già prenotata da più di 400 cittadini, finita temporaneamente in “stand-by” ma che dalla prossima settimana è pronta a partire a pieno regime – ha detto il vicepresidente provinciale di Federfarma Alessandro Beduschi -. Un’iniziativa di prevenzione in vista dell’autunno, che unisce il rigore scientifico della diagnostica e dello screening dei laboratori di analisi con la capillarità della rete delle farmacie, primo presidio nella lotta al Coronavirus sul territorio. «La Regione ha riconosciuto l’utilità di questa nostra sperimentazione (prima, nel suo genere, a livello nazionale), che ci vede agire in stretta sinergia con l’autorità sanitaria regionale e il mondo delle farmacie», ha commentato Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia. «Con gli ambulatori mobili dislocati in piazze, strade e parcheggi del territorio mantovano – ha proseguito – portiamo la professionalità dei nostri laboratori clinici lì dove più se ne avverte la necessità, fornendo test completi ed altamente affidabili, in modalità smart. Il tutto solo per veder riconosciuto, in maniera diretta ed immediata, il diritto alla salute del cittadino».

Matteo Vincenzi