La scuola al centro di Viadana, in un anno investito un milione e 600mila euro

VIADANA – Un Piano di diritto allo studio che quest’anno supera 1.600.000 euro, biglietto da visita del lavoro di giunta nel settore dell’istruzione. Impegno che, quasi alla fine del mandato, l’assessore Ilaria Zucchini sintetizza ripercorrendo alcuni risultati di questi anni: «Importanti le sinergie con scuole ed enti superiori che hanno migliorato l’offerta e la qualità formativa degli istituti. Dalle collaborazioni intrecciate sono scaturiti diversi progetti tra cui “Nidi gratis” grazie al bando regionale e le iniziative di screening con il Rotary. Significativi anche i progetti di alternanza scuola/lavoro in collaborazione con gli istituti superiori e l’istituzione del servizio Piedibus affidato a volontari».

La punta di un iceberg che comprende progetti ambientali «in collaborazione con l’assessorato di riferimento, iniziative come “Puliamo Viadana”, l’installazione di erogatori d’acqua nelle scuole e la donazione di borracce agli alunni».

Diverse anche le azioni intraprese in sintonia con l’assessorato alla sicurezza, polizia locale e carabinieri anche all’insegna del civismo «Con specifici progetti, cui si aggiungono visite guidate al municipio e incontri con la giunta. Fondamentali le progettualità legate all’inclusione in collaborazione con le scuole e l’assessorato allo sport ed ai lavori pubblici. In questi anni oltre alla stagione teatrale gratuita per gli studenti, ricordo le visite guidate gratuite presso i poli culturali locali e la Festa dell’inclusione».

Un nuovo volto anche per diversi plessi vista «la creazione di nuove aule per le classi elementari presso l’ex pretura, la sistemazione del tetto della scuola e la copertura della palestra alla Vanoni, la creazione di una nuova aula a San Matteo, il rifacimento dell’impermeabilizzazione dei tetti dei bagni ed interventi nelle cucine della scuola di infanzia di Carrobbio, la riparazione dei giochi esterni nelle scuole dell’infanzia, la sistemazione dei locali della “Bedoli”, alla primaria di Cogozzo e Cicognara, al nido comunale, senza dimenticare l’efficientamento energetico alla Vanoni grazie alla sostituzione dei serramenti e la messa in sicurezza tramite l’installazione di sistema antifurto e inferriate». Una serie di interventi, insomma, che come ribadito dall’assessore Zucchini guardano a migliorare sempre più le scuole e quindi la formazione dei più giovani.

Lorenzo Costa