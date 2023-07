Ciclovia del Sole, Regione stanzia 500mila euro per il tratto di Bagnolo

BAGNOLO – Regione Lombardia stanzia 500mila euro per finanziare la realizzazione del tratto della Ciclovia del Sole che si snoda tra Chiavica Travata e Governolo, nel territorio di Bagnolo San Vito. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

«Questa convenzione – ha evidenziato Terzi – mira a regolare i reciproci impegni tra Regione Lombardia e il Parco regionale del Mincio al fine di procedere con la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione del tratto mancante della Ciclovia del Sole, un’opera fondamentale per valorizzare l’area del Mantovano e per creare una connessione diretta con la Vento e la Garda, le altre due Ciclovie turistiche della Lombardia. Regione Lombardia – ha proseguito Terzi – ha da sempre creduto in questo progetto, mettendo in campo anche importanti risorse attraverso il Piano Lombardia. Si tratta un altro segno di attenzione verso il Mantovano e verso un’opera di rilevanza nazionale che valorizzerà ulteriormente le peculiarità del territorio, oltre ad incentivare il cicloturismo e il relativo indotto economico”.

«Un percorso ciclabile in grado di valorizzare ulteriormente il territorio, dando nuovo impulso al turismo del Mantovano – ha commentato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, La realizzazione del tratto mancante della Ciclovia del Sole permette di dar vita ad un percorso cicloturistico dal notevole impatto, un impegno di Regione Lombardia verso una mobilità sempre più sostenibile e ad impatto zero. I benefici turistici saranno notevoli, grazie a itinerari ‘slow’ e fruibili da tutti, alla scoperta di paesaggi naturalistici unici. Un’attenzione particolare per il Mantovano, che ha tutte le carte in regola per diventare meta turistica d’eccellenza. Le piste ciclabili rappresentano un modo alternativo di viaggiare e comunicare sul quale io come assessore punto parecchio, per lo sviluppo di nuove intermodalità e la sensibilità all’ambiente e alla riduzione delle emissioni inquinanti».

Itinerario lombardo

La Ciclovia del Sole interessa quattro regioni: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. E si estende da Verona a Firenze. Il tratto lombardo insiste sul territorio della Provincia di Mantova, dal confine con il Veneto nel Comune di Monzambano fino al confine con l’Emilia-Romagna nel Comune di Moglia, su un’estensione di circa 90 chilometri. Il percorso si snoda nella maggioranza del tracciato su strade arginali dei Fiumi Mincio e Secchia e di canali collegati. Alcuni tratti ricadono in aree urbane come a San Benedetto Po e a Mantova.