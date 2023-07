Calcio – L’arbitro mantovano Andrea Copelli promosso nella Can di D

Mantova Ancora un riconoscimento importante per la sezione mantovana dell’Aia, che produce fischietti di grande qualità. Il virgiliano Andrea Copelli è stato promosso nei ruoli della Can D, da quelli del Crl. Quindi dirigerà le gare nella categoria interregionale, dopo aver fatto bene nelle principali serie regionali.

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, però è stata ufficializzata soltanto ieri pomeriggio, nel corso della prevista conferenza stampa annuale dell’Associazione Italiana Arbitri, per definire i ruoli della stagione 2023/2024, quella che si aprirà nel prossimo mese di settembre. Copelli, figlio d’arte, raggiunge in questa categoria la nutrita pattuglia mantovana di “giacchette nere”, che oltre a lui potrà contare sui confermatissimi Alessio Marra, Francesco Passarotti e Federico Olmi Zippilli. Nella Can di Serie A è stato invece confermato nei ruoli di assistente Fabiano Preti.