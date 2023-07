Calciomercato dilettanti – Garutti e Dondi alla Governolese. Duello con l’Union Marmirolo per Prince Addae

Mantova In attesa di chiudere Falanca e Cestana, il Castiglione presenta l’ultimo acquisto, Dennis Omorogieva. In casa Castellana si discutono le conferme: vicina quella di Orlandini, cercato da Porto e Voluntas, in programma incontri con Napolano e Bonaccorsi. Qualora almeno uno dei due restasse, servirebbero solo una punta e un centrocampista. Alla Voluntas è invece approdato Bonaglia. Sondaggi di Union Marmirolo e Governolese per il centravanti Prince Addae, già in neroverde anni fa. I Pirati intanto ufficializzano Garutti e Dondi. Richieste dalla Seconda per Salerno. Tommaso e Filippo Errico lasciano la Poggese e si accasano alla Mirandolese di Paolo Rampani. Sempre in Prima il Viadana ufficializza l’allenatore della Juniores, Andrea Giovati. Seconda: Carlo Accini (fratello del portiere Paolo), Vighi, Filippini e Bertani promossi dalla juniores alla prima squadra del Casaloldo. In Terza la Voltese ingaggia il trequartista-esterno Zanoni dal Casalpoglio. Il Don Bosco ha raggiunto l’accordo con Samuele Albertini ex Buscoldo, altrettanto deve fare col San Lazzaro proprietario del cartellino, stesso discorso va fatto per Bonfante e Borellini del Curtatone, nell’ultima stagione hanno giocato nella Robur Marmirolo. Il Casalromano ha come obiettivo di mercato il centrocampista Mattia Pezzini ex Acquanegra e ha chiesto alla Caste Dalla Lana e Tellaroli. La Rapid Olimpia contende alla Cantera il difensore Baioni e punta il portiere Negrisoli, entrambi di proprietà della Castellana. Cantera che ha raggiunto anche l’accordo con Bagnoli, ma c’è da trovare l’intesa col SanLa.