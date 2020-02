Con L’Anpi di Viadana una rassegna cinematografica per ricordare le guerre mondiali e la Resistenza

VIADANA – Prosegue per il secondo anno la rassegna cinematografica “I Venerdì dell’Anpi”: quattro venerdì all’insegna del cinema italiano, con due film sulla Prima Guerra Mondiale ed altri due sulla Resistenza.

Il ciclo di proiezioni, precedute dallìintervento di un esperto, propone modi per riflettere sulla storia, grazie al contributo del cinema.

Si parte al Centro Meridiana di Viadana con “Uomini Contro” di F. Rosi il 7 febbraio ed il 14 febbraio con “Torneranno i prati” di E. Olmi: due pellicole sulla Grande Guerra per comprenderne le situazioni che originarono le ostilità. Si prosegue con “Agnese va a morire” di G. Montaldo al Torrazzo di Commessaggio il 21 febbraio e con “Piccoli Maestri” di D. Luchetti a Pomponesco il 28: film entrambi dedicati alla Resistenza

Una rassegna con cui l’Anpi vuole contribuire a tutelare, conservare e diffondere la conoscenza di vicende e valori, affinchè continuino ad essere riconosciuti come patrimonio essenziale della storia.