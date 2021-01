A lavoro per valorizzare il comune di Bozzolo

BOZZOLO – Continua l’impegno del Comune di Bozzolo per migliorare il territorio ed i suoi edifici in un’ottica di promozione del paese e della sua storia. Un obiettivo che passa per l’importante valore simbolico rappresentato dalla figura di don Primo Mazzolari.

Un impegno, quello messo nella promozione del territorio, che, come spiegato dal sindaco Giuseppe Torchio, non ha impedito al Comune di ridurre il deficit: «quest’anno andiamo a 2mln di euro, contro i 4mln che abbiamo trovato quando siamo arrivati. Nonostante la pandemia e le opere portate avanti – sottolinea con orgoglio il primo cittadino – il risanamento c’è stato».

Intanto, continuano i lavori di sistemazione delle Mura gonzaghesche; un intervento da alcuni criticato – come ribadito dalla stesso sindaco – ma necessario per valorizzare il paese di Don Mazzolari dopo le visite di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Opere che ora proseguono nel segno della ciclabile delle Mura, a cui gli uffici comunali stanno lavorando, e del recupero funzionale del secondo e terzo lotto delle Mura. «Speriamo che qualcuno ci ascolti – ironizza il sindaco -: abbiamo candidato questi lavori ma Mantova l’ha fatta fino ad ora da padrona mentre noi, seppure luogo gonzaghesco, non abbiamo avuto nulla».