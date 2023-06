Il “Luigi d’Oro” a Castiglione assegnato all’ex assessore Cavalieri

CASTIGLIONE – Ieri pomeriggio, in un Teatro Sociale gremito, come da tradizione si è rinnovato l’appuntamento con la cerimonia di consegna del Luigi d’Oro. Per l’occasione, la civica benemerenza per l’anno 2023 è andata a Luigi Cavalieri: giornalista professionista e già assessore Dc negli anni ottanta del capoluogo morenico e consigliere comunale a Desenzano, ha ricevuto l’importante riconoscimento “per lo straordinario impegno profuso nel campo sociale, nella promozione del territorio, e nell’amministrazione a favore della comunità di Castiglione, oltre che per l’appassionata e valente attività di ricerca e pubblicazione svolta durante la sua lunga carriera giornalistica”. Lo scorso anno l’attestato è andato al concittadino Giovanni Chiarini, per la sua passione per la storia che lo ha condotto nei meandri delle vicende dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Cultore anche nella ricostruzione degli alberi genealogici di famiglia, questo ardito impegno gli ha consentito di portare a termine indagini dai notevoli risultati. Grazie a questo prezioso e costante lavoro di ricerca intrapreso, anche alcuni castiglionesi deceduti in guerra hanno trovato il giusto lustro.