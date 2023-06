In piazza Torelli la nuova sede della Academy Croce Rossa

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Nel pomeriggio ci sarà la sottoscrizione ufficiale di un protocollo d’intenti tra comune di Solferino, Croce Rossa Italiana e privati cittadini per garantire l’avvio di una serie di attività di assoluto rilievo, da oggi e per gli anni futuri. I benefattori, i fratelli Giuseppe ed Alessandra Fondrieschi-Colombo, doneranno infatti un immobile in comodato d’uso gratuito per venticinque anni all’amministrazione locale ed all’Organizzazione mondiale di volontariato. Lo stabile, che sorge in piazza Torelli, prossimamente sarà interessato da interventi di ristrutturazione e di riqualificazione e servirà da quartier generale della Solferino Academy pronta a trasferirsi da Roma sulle colline moreniche. Con la posizione strategica di fronte al municipio ed i suoi diecimila metri quadri, sarà la location ideale per ospitare stage e corsi per volontari ed anche qualche alloggio tipo foresteria. Nella struttura, che avrà come nuova destinazione quella di edificio di interesse culturale, saranno presenti costantemente per attività organizzative, d’ufficio e logistiche almeno cinque persone. Ieri mattina, durante una conferenza stampa, il sindaco Germano Bignotti ha dato qualche anticipazione: «Si tratta di un evento storico e dall’enorme valore simbolico. Su questo progetto come amministrazione abbiamo lavorato tantissimo e nel corso degli anni siamo riusciti a mettere in fila tutte le azioni necessarie per arrivare a questa firma. È davvero un’occasione unica, di ampio respiro, fondamentale per diffondere, ancora più forte, il messaggio della nostra comunità e quello della Croce Rossa coinvolgendo tutto il territorio dell’Alto Mantovano e dei comuni che fanno parte del Museo Diffuso del Rinascimento Italiano». In collegamento da remoto, ma presente oggi a Castiglione e Solferino, è intervenuto il presidente della CRI Rosario Valastro: «Questa è una giornata che mi riempie il cuore di emozione. È una data storica, perché siamo giunti alla trentesima edizione della fiaccolata ed entriamo nel centosessantesimo anniversario dell’Organizzazione. E mai giorno più indicato del 24 giugno poteva esserci per ufficializzare questo progetto. Sarà un hub di formazione per aggiornare il nostro modus operandi rispetto a nuove emergenze e criticità». La ristrutturazione dell’immobile sarà a carico della Croce Rossa, ma con il tempo anche comune ed altri enti saranno pronti a dare il proprio contributo anche dal punto di vista economico.