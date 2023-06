For.Ma. consegna agli allievi più meritevoli 16 borse di studio

CASTIGLIONE – For.Ma, l’azienda speciale di formazione della Provincia di Mantova, ha consegnato 16 borse di studio per tirocini di un mese a Valencia in Spagna a studenti e studentesse. Amazing Vocational Training Experience in Europe è il titolo del progetto di mobilità all’estero che For.Ma ha presentato e che è stato successivamente approvato e finanziato da Regione Lombardia. «Un progetto rilevante – sottolinea la presidente del consiglio di amministrazione Roberta Gaburri – che richiama tre punti fondamentali di cittadinanza europea: incontrarsi, condividere e modellare le proprie competenze professionali per creare valore nel curriculum professionale. Gli allievi e le allieve che hanno vinto di sono distinti non solo nel percorso formativo di quest’anno, ma hanno anche consegnato un CV e una lettera di presentazione in inglese, superato il colloquio in inglese e di problemi solving nell’ambito del bando di selezione interno alla scuola. Tra gli obiettivi principali del progetto rientrano il potenziamento delle competenze linguistiche e il perfezionamento delle competenze sociali e interculturali». Gli allievi che hanno vinto sono Alessandro Zanetti, Gaia Graziati, Fatima Ezzahraa Erradi, Dalida Aisha Beschi, Davide Signoretto, Imen Boufoula, Sitta Bara, Sofia Amonti, Ilaria Storti, Asia Codognola, Antonella Uras, Sara El Koudri, Sandeep Kaur, Anita Mantovani, Anmolpreet Kaur, Martina Piva. Selezionati nei due Centri di Formazione Professionale di For.Ma di Mantova e Castiglione delle Stiviere frequentano il secondo, terzo o quarto anno e appartengono alle aree professionali di acconciatura, estetica, ristorazione, sala-bar, meccanica riparazione autoveicoli, meccanica macchine utensili, elettrico-elettronica e area vendite. Grazie al progetto, per un mese, i partner europei ospiteranno gli allievi.