Il Parco Museo Virgilio riapre le sue porte al pubblico

BORGO VIRGILIO – Il Parco Museo Virgilio è pronto per riaprire le porte. Lo farà questo sabato, alle ore 16, in occasione della Giornata mondiale della Poesia indetta dell’Unesco e della Giornata internazionale delle Foreste indetta dalle Nazione Unite. Il Museo si trova all’interno del Forte di Pietole proprio nel cuore del parco del Mincio, a due passi dal fiume e dalla città di Mantova.

È un grande complesso militare di epoca napoleonica, diventato parte delle opere difensive della cinta muraria di Mantova nel periodo austro-asburgico e deposito di munizioni dell’Esercito italiano dalla seconda metà dell’800 fino all’abbandono ed al successivo passaggio dal Demanio al Comune di Borgo Virgilio.

Il bosco che circonda il forte, ricco di leggende, è caratterizzato da una grande varietà di flora e fauna, tra cui diversi esemplari di Robinia che riconducono alle opere di Virgilio e alle “Bucoliche”. Sabato verrà così celebrata in maniera congiunta la Giornata della Poesia e delle Foreste ne I Parchi Letterari con lo spettacolo teatrale “Il testamento di Virgilio”, dell’Accademia Teatrale “F. Campogalliani”, un atto di Chiara Prezzavento con la regia di Maria Grazia Bettini. Lo spettacolo è gratuito, mentre per la visita alle strutture museali sarà necessario acquistare il relativo biglietto. La stagione 2024 ha visto un afflusso importante di visitatori, provenienti dall’intero territorio provinciale, studenti e turisti italiani e stranieri, che hanno dato un riscontro molto positivo sia in merito al sito sia con riferimento agli allestimenti museali, in prevalenza di carattere multimediale. «Questo successo motiva il Comune di Borgo Virgilio ad investire, anche per l’anno 2025 sull’implementazione della realtà museale gestita dalla Fondazione Virgilio. Una collaborazione, quella tra le due istituzioni, che si è dimostrata vincente», ha commentato il sindaco Francesco Aporti. «Lo scorso anno la risposta del pubblico è andata oltre le aspettative, perciò alle aperture domenicali quest’anno si aggiungeranno quelle del sabato pomeriggio – ha aggiunto il segretario della Fondazione Virgilio Stefano Mangoni -. Altri eventi sono in programma prima dell’estate e interesseranno una nuova sezione del Museo».

I lavori per la realizzazione del Parco Museo Virgilio, inaugurati la passata primavera, fanno sapere dall’amministrazione comunale di Borgo Virgilio sono costati complessivamente oltre 3 milioni e 800 mila euro con finanziamenti di Regione Lombardia, di Fondazione Cariplo e del Comune di Borgo Virgilio.

Matteo Vincenzi