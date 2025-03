Ricevuto in municipio a Castelbelforte il nuovo comandante dei carabinieri Lo Buono

CASTELBELFORTE – Dopo un periodo di sede vacante, da alcuni giorni il giovane maresciallo Leonardo Lo Buono ha assunto il comando della Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Bigarello, stazione che fa capo anche a Castelbelforte.

Nel corso di un proficuo incontro tenutosi presso la sede municipale tra l’amministrazione comunale, l’Arma dei Carabinieri, rappresentata oltre che dal maresciallo Lo Buono anche dal maggiore comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mantova, Andrea Oxilia. Il sindaco Massimiliano Gazzani e il vice sindaco Stefano Bauli, unitamente alla referente della Polizia locale Greta Faccilongo, hanno formulato al nuovo Comandante, i migliori auguri per un proficuo lavoro e ringraziato l’Arma per la costante presenza sul territorio.

Rinsaldati, dunque, i rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati a garantire una più efficace sicurezza della cittadinanza attraverso attività di prevenzione ai reati predatori, furtivi e truffe in danno agli anziani e persone fragili.

Dal canto loro, i carabinieri raccomandano ai cittadini di non esitare a contattarli, tramite il numero 112, al manifestarsi di qualsiasi situazione di potenziale pericolo per la propria o altrui incolumità. (M.V.)