“Grafiche vincenti con Canva”, corso con Apindustria

MANTOVA – “Oggi un’azienda esiste se ha un’immagine originale, unica e memorabile in altre parole una comunicazione visiva curata – spiega Giacomo Cecchin , responsabile comunicazione di Apindustria Confimi Mantova presentando il prossimo laboratorio pratico su Canva – saper creare contenuti di qualità significa valorizzare il proprio brand e raggiungere il pubblico in modo efficace soprattutto sui social dove il testo aiuta ma l’immagine è tutto”. Proprio per offrire alle aziende gli strumenti giusti per costruire grafiche vincenti Apindustria propone un corso dal titolo “Grafiche Vincenti con Canva – Costruire il Brand sui Social” che si terrà domani e giovedì 27 marzo dalle 14 alle 18 presso la sede dell’associazione a Mantova in via Ilaria Alpi, 4. “Abbiamo creato un calendario di laboratori pratici che mettano le aziende in grado di portare a casa competenze e know in materia di comunicazione – aggiunge Marina Storti, ufficio comunicazione Apindustria – partiamo da Canva per poi affrontare l’intelligenza artificiale per vendere e arrivare al parlare in pubblico e alla comunicazione scritta”. Andrea Pilati sarà il formatore che guiderà i partecipanti nella creazione di Grafiche per i Social Media utilizzando i template per Facebook, Instagram e Linkedin, selezionando colori, font e immagini per creare una propria brand identity. Il focus sarà sull’utilizzo della versione gratuita di Canva con la creazione di un kit di brand fatto di loghi, palette di colori e tipografie. A confermare l’importanza di queste competenze è anche Vittoria Vescovo, apprendista nell’ufficio comunicazione di Apindustria che ha già frequentato in passato questo corso: “Canva è uno strumento fondamentale per chi vuole ottenere risultati professionali senza essere grafico. Con questo corso si imparano tecniche utili per distinguersi nel digitale” . Iscrizioni corsi@api.mn.it o 0376 221823.