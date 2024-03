Il presidente Fontana: Grazie, uno scrigno di storia e cultura

MANTOVA Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, invita i mantovani a votare per promuovere Grazie a Borgo dei Borghi: «Fino al 17 marzo è possibile votare gratuitamente il Borgo di Grazie, in provincia di Mantova, rappresentante della Lombardia per il Concorso ‘Il Borgo dei Borghi 2024‘, promosso dal programma televisivo Rai ‘Alle falde del Kilimangiaro’ che racconta le bellezze dell’Italia. Sul sito di RaiPlay nelle pagine dedicate, il pubblico potrà esprimere le sue preferenze. La proclamazione del vincitore è in programma domenica 31 marzo in prima serata su Rai 3.Situata nel territorio del comune di Curtatone, la frazione di Grazie, si trova a circa 7 km dal centro della città di Mantova – prosegue il presidente -. In Italia e nel mondo il nome di questo piccolo gioiello da tutelare è noto perché ogni anno a Ferragosto, nel piazzale antistante il Santuario dedicato alla Beata Vergine Maria, costruito fra il 1399 e il 1406 come ex voto dopo la peste, si svolge l’antica Fiera delle Grazie, in cui i ‘Madonnari’ dipingono con gessetti colorati riproduzioni di immagini sacre ispirandosi anche a quadri famosi. La Fiera delle Grazie viene ufficialmente istituita l’11 agosto 1425 e da quel momento registra una crescente espansione. Un luogo che merita di essere valorizzato e conosciuto anche per le straordinarie peculiarità che contraddistinguono l’interno del Santuario, a cominciare dal coccodrillo appeso a una volta, per proseguire con la sequenza di 53 statue a grandezza naturale, vestite di tela e fogli di carta incollati a strati, senza dimenticare che qui riposano, nel sepolcro disegnato da Giulio Romano, le spoglie di Baldassar Castiglione, autore del celebre “Il libro del Cort eg i a n o ” stampato da Aldo Manuzio nel 1528. Il borgo di Grazie non solo scrigno di storia e cultura ma anche mèta per un turismo che cerca il contatto diretto con la natura: si trova infatti perfettamente inserito in una delle più vaste ed importanti zone umide dell’Italia settentrionale, in cui le acque permangono a bassa profondità per un tempo che consente la formazione di sedimenti, la crescita di molte comunità vegetali igrofile e la presenza di animali ad esse associate. Nel 2009, su candidatura del Parco del Mincio, l’area umida antistante al borgo, le “Valli del Mincio”, ha ottenuto il riconoscimento europeo EDEN, Destinazione Europea di Eccellenza, rilasciato dal Dipartimento Nazionale Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale terza località in Italia nella graduatoria delle migliori località naturalistiche per un turismo sostenibile nelle Aree Protette. Nel 2013 Grazie di Curtatone è stata inoltre ammessa al club I Borghi più belli d’Italia».

Come votare?

Per votare è necessario iscriversi a RaiPlay, andare su www.rai.it/borgodeiborghi/

e votare il Borgo di Grazie.

Il voto è gratuito. Ogni persona può esprimere UN VOTO ogni 24 ORE.