Ladri scatenati in pieno giorno. È caccia aperta alla Mazda nera

OGLIO PO Esce di casa mezz’ora per una commissione e quando torna, nella tarda mattinata di ieri, si trova faccia a faccia con i ladri che, a volto parzialmente coperto, stavano tentando di entrare in casa sua. Alla vista del proprietario i due malviventi si sono poi dati alla fuga a bordo di una Mazda nera sulle cui tracce ora ci sono i carabinieri. Ma non è tutto. Sempre ieri mattina i malviventi hanno fatto visita, riuscendo nel proprio intento, anche ad un’abitazione di Ponteterra e ad una di Villa Pasquali, entrambe frazioni di Sabbioneta.

Verrebbe da dire ladri scatenati in pieno giorno, insomma. Sì perché i due colpi andati a segno e quello solo tentato a Campitello, si sono registrati non in piena notte, ma nel pieno della mattinata come se nulla fosse.

Forse il più inquietante dei tre colpi di ieri mattina nell’area dell’Oglio Po è proprio quello andato in scena a Campitello. Qui infatti un residente era uscito in tarda mattinata per sbrigare un paio di commissioni. Un’assenza da casa che insomma sarebbe potuta durare mezz’ora o al massimo un’ora. Ma anche in un lasso temporale così breve, i malviventi sono riusciti ad entrare in azione. Difficile pensare che i ladri stessero tenendo d’occhio l’abitazione, altrimenti sarebbero forse andati a segno subito dopo l’uscita di casa dell’uomo così da essere sicuri di avere a disposizione un po’ di tempo per rovistare qui e là.

E invece l’uomo, uscito di casa una manciata di minuti, al rientro si è trovato di fronte ad una bruttissima sorpresa. In due, con il volto parzialmente coperto, di fronte alla sua abitazione, si stavano apprestando ad entrare per rubare chissà che cosa. L’arrivo del proprietario è stato in questo caso provvidenziale, dal momento che vistisi scoperti i due malviventi, che avevano il volto parzialmente coperto, sono stati costretti a battere in ritirata. Il proprietario di casa, sebbene molto spaventato dall’accaduto, è comunque riuscito a rendersi conto di come i due malviventi siano subito saltati a bordo di un’utilitaria nera di marca Mazda, dove li stava aspettando un terzo complice con il quale sono sgommati via in pochi istanti.

Ma, come detto, sempre ieri mattina sono stati commessi due furti a poca distanza da Campitello: uno a Villa Pasquali e uno a Ponteterra. In entrambi questi ultimi casi i ladri sono riusciti ad entrare in casa e a rubare.

Ora i carabinieri, che hanno già ricevuto denunce, sono sulle tracce della Mazda nera che già alcune volte, nel corso degli ultimi giorni, sarebbe stata notata aggirarsi con fare sospetto in varie aree dell’Oglio Po. Nonostante il faccia a faccia, il proprietario di casa fortunatamente non è stato aggredito dai malviventi.