Rifiuti, boom di multe: in 6 mesi oltre 17mila euro di sanzioni

CASTIGLIONE Oltre 17mila euro di multe nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 luglio di quest’anno. Sono questi i risultati dei controlli eseguiti dalla polizia locale del Comune di Castiglione delle Stiviere sia lungo le strade che nel quartiere Cinque Continenti, dove la raccolta differenziata porta a porta è stata introdotta ad ottobre 2019.

Per la precisione, come spiega l’assessore all’ambiente e vicesindaco Andrea Dara, negli ultimi sei mesi la polizia locale ha emesso 87 sanzioni. Di queste, 21 sono state elevate nel quartiere Cinque Continenti nel corso del mese di luglio per mezzo di controlli mirati. Le altre sanzioni invece arrivano dai controlli con le telecamere di videosorveglianza e da controlli direttamente nei sacchi dei rifiuti abbandonati lungo le strade del territorio.

«È ora – afferma Dara – che tutti si impegnino per differenziare al meglio i rifiuti e perché non vengano abbandonati qui e là come se nulla fosse. Ai Cinque Continenti invece siamo ancora in fase sperimentale, ma dopo dieci mesi dall’introduzione del porta a porta credo che sia venuto il momento di dare qualche multa. Nel quartiere la differenziata, prima inesistente, è arrivata al 50%. Ma ora si può e si deve fare sicuramente meglio per il bene di tutti». (gb)