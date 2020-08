Esce di casa e si perde, bimbo di 3 anni trovato in giro per Suzzara

SUZZARA Sono bastati pochi attimi di lontananza dalla madre la porta aperta affinchè un bimbo di tre anni uscisse dalla propria casa per poi perdersi per le vie di Suzzara. Fortunatamente questa brutta vicenda è durata poco, e cioè fino a quando un passante ha visto il piccolo, scalzo, girovagare,

Il fatto è accaduto ieri mattina poco dopo le 6 quando la mamma, madre del bambino in questione, era occupata a rassettare la casa, il piccolo avrebbe visto l’uscio socchiuso e ne avrebbe approfittato per andare alla scoperta del mondo. Ha quindi iniziato ha vagare per le strade fino a quando un giovane che stava andando a lavorare l’ha notato e ha immediatamente allertato in carabinieri che sono arrivati sul posto. Nel frattempo la madre, accortasi che suo figlio era sparito, aveva chiamato a sua volta la stazione dei militari per dare l’allarme. Il bimbo è stato quindi riportato dalla sua mamma senza, ovviamente, nessun tipo di conseguenza visto che, in effetti, si è trattato di un incidente.