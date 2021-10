L’autunno di Quistello è con il Fai

QUISTELLO C’è anche Quistello tra le location mantovane della decima edizione delle Giornate del Fai d’Autunno in programma sabato e domenica. Il fulcro degli appuntamenti è intitolato “L’anima di un paese nell’opera di un uomo”, con un focus pieno sulla figura di Giuseppe Gorni, pittore, scultore e artista di Nuvolato, la piccola frazione da cui si snoderanno i tre percorsi previsti, strettamente correlati tra di loro. Il primo, “Giuseppe Gorni tra grafiche e sculture” sarà all’interno del museo diffuso dedicato all’artista, il secondo “Giuseppe Gorni tra architetture e graffiti”, sarà open air, tra le case progettate da Gorni a Nuvolato e alla scoperta dei graffiti realizzati dallo stesso. Per quanto riguarda la parte sacra di questa due giorni, c’è anche l’appuntamento chiamato “L’Anima del paese: la Chiesa di San Fiorentino e il cimitero”, un percorso incentrato sulla chiesa del paese, per raccontarne la storia, dalle sue origini nel Basso Medioevo alle trasformazioni di epoca rinascimentale e barocca, sino agli interventi settecenteschi che ne hanno determinato la volumetria attuale. Molto interessante, tra le proposte, anche la visita guidata riservata in esclusiva per gli iscritti del Fai alla Cantina Sociale di Quistello. Una location che, incredibile ma vero, risente anch’essa dell’influenza di Gorni, che quasi un secolo fa ne ha disegnato il logo tuttora utilizzato. Per iscriversi a questi appuntamenti è necessario andare sul sito del Fai. (f.b.)