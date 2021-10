Weekend con antiquariato e collezionismo alla Fiera di Gonzaga

GONZAGA Due giorni con antiquariato e collezionismo a Gonzaga: sabato e domenica (16 e 17 ottobre 2021) torna negli spazi della Fiera Millenaria la fiera antiquaria Del C’era una Volta, organizzata in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico e Hobbistico di Gonzaga che da oltre trent’anni rappresenta un’istituzione nel settore.

L’ingresso è gratuito con Green Pass oppure tampone effettuato entro 48 ore. Massima attenzione, infatti, sarà riservata alla sicurezza sanitaria con percorsi allargati e la messa in atto di tutte le disposizioni richieste dalle linee guida governative come, appunto, l’ingresso riservato a chi ha effettuato il vaccino o il tampone.

Con 400 espositori e 6 padiglioni coinvolti, anche quest’anno la mostra mercato Del C’era una Volta si conferma come un appuntamento di altissima qualità, che metterà insieme espositori selezionati provenienti da tutta Italia (tra cui anche un nutrito gruppo dal Mercante in Fiera di Parma) con pezzi unici e speciali. Arredi d’epoca, opere d’arte, pezzi per collezionisti come monete e francobolli, libri antichi, tappeti pregiati, ceramiche, lampade d’epoca, mobilio vintage e di modernariato sono solo alcuni degli oggetti che si potranno trovare in fiera.

Gli orari di apertura sono: sabato dalle 8.30 alle 19 e domenica dalle 8.30 alle 18.

Per informazioni: Circolo Filatelico Numismatico e Hobbistico di Gonzaga 335/7072502.

Il calendario delle manifestazioni alla Fiera di Gonzaga proseguirà, poi, con due degli eventi di punta. Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre c’è Bovimac, la grande fiera della zootecnia e della macchinazione agricola. Si passa, poi, al 2022 con il ritorno di Carpitaly (19 e 20 febbraio), fiera internazionale dedicata agli appassionati di pesca sportiva che richiama pubblico da tutta Europa.