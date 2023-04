Ricordo della Herring e brevetto da Acquisitore dei parà al Comune

POGGIO RUSCO Ieri a Dragoncello di Poggio Rusco sono stati ricordati dall’Amministrazione comunale, da autorità militari e politiche e dalle Associazioni dei reduci, i 31 Caduti e i 226 Paracadutisti dello Squadrone F e della Centuria Nembo: sono i parà che presero parte all’Operazione Herring come volontari per la liberazione della Patria.

«Libertà, pace e democrazia ci sono state donate a caro prezzo, ed è per questo che è d’obbligo tramandare la memoria di chi si è sacrificato», ha dichiarato il sindaco Fabio Zacchi.

Presente alla cerimonia anche il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Siria Costanza, il presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani e l’onorevole Andrea Dara. . In occasione della festa del 185° Reggimento Paracadutisti Rao “Folgore”, nel 78° anniversario dell’Operazione Herring, tenutasi presso la Caserma Pisacane di Livorno, il Comune di Poggio Rusco è stato anche insignito del Brevetto da Acquisitore ad honorem.