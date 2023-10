Nuove scuole di Stradella: il Comune acquista un’area per estendere gli spazi

SAN GIORGIO BIGARELLO L’amministrazione comunale di San Giorgio Bigarello sta provvedendo all’acquisto di un’area di circa 3.753 metri quadrati, situata a fianco della zona compresa tra via Primo maggio e via San Carlo ove al momento sono in corso di svolgimento i lavori di realizzazione del nuovo polo dell’infanzia di Stradella, con l’intento in un futuro di ampliare gli spazi e introdurre al loro interno, degli ambienti ludico – ricreativi e didattici, ed estendere il parcheggio di cui potranno disporre non solo famiglie ma anche i cittadini che abitano il quartiere e che frequentano i vicini centro parrocchiale, giardini pubblici e campetti sportivi. L’amministrazione, in egual maniera, dovrebbe acquistare l’area di proprietà privata, alla cifra di 90mila euro, somma già stanziata attraverso l’approvazione della delibera inerente la questione durante la seduta di consiglio comunale di settembre. Gli spazi che a breve il Comune di San Giorgio Bigarello acquisirà, presentano anche alcuni prefabbricati datati, destinati a magazzino e in parte a residenza. Ugualmente, l’area che il Comune, salvo cambi di programma, acquisterà a breve, presenta, a tal riguardo, le caratteristiche necessarie per estendere, in un futuro, la zona attualmente oggetto dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Stradella. Il terreno potrà ospitare giochi, strumenti e arredi didattici volti a migliorare l’offerta formativa del plesso scolastico in fase di costruzione.