Gonzaga – Via alla progettazione per recuperare le strade danneggiate

GONZAGA Si trova in fase di redazione il progetto definitivo volto a riqualificare i percorsi stradali comunali di Gonzaga. Durante il seguente anno saranno infatti impiegati ben 160mila euro per il recupero e la messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati di Gonzaga: a tal riguardo 60mila euro sono stati destinati alla rigenerazione di strada Vallicella, una via di campagna situata nei pressi della frazione di Bondeno, il cui intervento era già stato annunciato nei mesi precedenti dalla stessa amministrazione.

Ad onor del vero, gli interventi che saranno inseriti nella progettazione attualmente in atto erano stati annunciati nel corso del precedente anno: era infatti intenzione degli organi amministrativi – come annunciato in precedenti articoli usciti su La Voce di Mantova – procedere gradualmente, risorse permettendo, al recupero e alla riqualificazione dei tratti stradali ammalorati presenti sul territorio comunale di Gonzaga.

Stando a quanto detto di conseguenza, nel corso del 2023 saranno impiegati 160mila euro per i lavori di manutenzione stradale. Le risorse che il Comune ha predisposto, sono state inserite nel bilancio di previsione 2023 – 2025.

Al momento pertanto dovrebbe essere affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento. Occorrerà pertanto attendere maggiori sviluppi sulla progettazione prima di conoscere i dettagli del piano di manutenzione stradale dei percorsi viabilistici presenti sul territorio di Gonzaga.