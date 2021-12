Per Natale a Roncoferraro arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Corte Grande

RONCOFERRARO – Nel 2020 il progetto era “saltato” a causa delle restrizioni dovute alla seconda ondata della pandemia da Covid, ma quest’anno potrà finalmente concretizzarsi. Assieme alle luminarie di Natale, la Giunta di Roncoferraro ha approvato la delibera che dà ufficialmente il via all’allestimento di una pista di pattinaggio sul ghiaccio da 220 metri quadrati in Corte Grande. Il taglio del nastro è previsto mercoledì 8 dicembre. «Un evento per le famiglie che punta a rendere più attrattivo il centro paese durante le festività natalizie e a restituire quel po’ di socialità che l’emergenza epidemiologica e i vari lockdown avevano purtroppo fatto venir meno – ha spiegato l’assessore al Bilancio Sonia Pansera, promotrice dell’iniziativa insieme alle altre “quote rosa” dell’amministrazione -. Mi preme sottolineare che il noleggio della struttura è stato possibile grazie alla generosità delle imprese e delle attività del territorio (circa una trentina, ndr, che sin da subito hanno avvallato la nostra proposta, decidendo di sovvenzionarla». Per completare la copertura finanziaria del noleggio, il Comune ha utilizzato la quota che Mantova Ambiente mette ogni anno a disposizione per le attività promozionali del territorio. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, noleggiata dalla ditta Elena Fornaciari, rimarrà accessibile tutti i giorni fino al 6 gennaio 2022. E così per circa una quarantina giorni sarà offerta l’opportunità a residenti, e non residenti, di usufruire di momenti di svago e socializzazione al di fuori del contesto quotidiano. L’attrazione sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. Nei negozi verranno distribuiti dei “buoni sconto” da presentare all’ingresso. Ulteriori informazioni contattando il numero 333 9571998. La posa della pista verrà messa a punto probabilmente già entro la settimana corrente. Nel programma dicembrino figurano anche attività di hobbisti (presenti accanto alla pista nel weekend di Santa Lucia e in quello successivo) e concorsi per bambini. Regolamento e modalità saranno comunicate sul sito del Comune e sui manifesti in via di distribuzione.

Matteo Vincenzi