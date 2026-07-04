Truffa del falso Carabiniere: individuato e denunciato un sospetto

Nello scorso novembre, in Viadana, un 60nne del luogo veniva contattato telefonicamente da sedicente Carabiniere, il quale lo informava che era in atto un tentativo di truffa e lo invitava celermente ad effettuare un bonifico bancario al fine di spostare i soldi presenti sul conto corrente.
Avendo carpito la buona fede del cittadino viadanese, il sedicente appartenente all’Arma dei Carabinieri forniva un Iban sul quale veniva effettuata una transazione di 14.000 euro.
Quando però, insospettito dopo aver compiuto il bonifico, il soggetto chiamava il 112 per assicurarsi che l’operazione fosse andata a buon fine, scopriva di essere stato truffato.
Nell’immediatezza una pattuglia della Stazione Carabinieri di Viadana, impegnata nei servizi concordati e condivisi in Prefettura durante un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi, si recava a casa della vittima, raccogliendo la denuncia.
Le successive investigazioni condotte dai veri Carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un 36nne residente in provincia di Avellino. Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di truffa.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.