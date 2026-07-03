Il mito si rinnova: presentata la nuova guida di Palazzo Te

MANTOVA Palazzo Te si arricchisce di un nuovo strumento per riuscire ad apprezzarne sempre più il suo enorme patrimonio.

È stata presentata, infatti, ieri a Spazio Te la nuova guida con la quale il visitatore potrà comprendere più a fondo gran parte delle sue affascinanti stanze e delle opere che le compongono.

All’incontro hanno presenziato: il sindaco di Mantova Andrea Murari, Giovanni Pasetti, presidente della Fondazione di Palazzo Te, Stefano Baia Curioni, direttore della Fondazione, Pietro Corraini e Camilla Marani, curatori del progetto grafico.

Uno strumento costruito in modo che comunicare con semplicità e precisione quelli che sono gli aspetti che fanno di Palazzo Te una fucina di emozioni.

Offrirà inoltre molti spunti d’interesse che stimoleranno la curiosità di coloro che amano sentirsi immersi, nel momento della visita a Palazzo Te, in un contesto testimonia il pensiero gonzaghesco tradotto dalla genialità di un artista quale Giulio Romano, mantenendo una freschezza ed un’attualità incredibili.

“È stato un lavoro lungo, – ha sottolineato il presidente della Fondazione di Palazzo Te, Giovanni Pasetti – ma siamo riusciti a realizzare uno strumento con il quale crediamo il visitatore possa tessere un dialogo continua e sempre nuovo con Palazzo Te e le sue stanze. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto”.

“Ancora una volta – ha ribadito il sindaco di Mantova Andrea Murari – mettiamo a disposizione delle persone uno strumento che possa far comprendere l’importanza storica, artistica e culturale che viene riconosciuta a Palazzo Te non solo a livello locale, bensì in ambito nazionale e mondiale”.

“Un labirinto di storie e significati. – lo ha definito il direttore della Fondazione di Palazzo Te Stefano Baia Curioni – Per lungo tempo il palazzo è stato visto come il riflesso del “terremoto interiore” di Federico II. Un luogo politico, cerimoniale, filosofico, artistico, di dolce vita, destinato a lasciare una traccia permanente nella storia dell’arte europea e nella formazione del manierismo europeo”.