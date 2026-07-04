Hallart, il patrimonio artistico di Asst Mantova custodito a Palazzo Ducale

che si trovano nel museo cittadino.

Si tratta di 19 dipinti realizzati fra il XV e il XVIII secolo, esposti quasi tutti in una sala dedicata del palazzo, nell’Appartamento dell’Imperatrice, dove è stata individuata una sistemazione definitiva nel 2008. La mostra consente di ammirare le riproduzioni fotografiche, a cura di Mario D’Anna, delle principali opere che fanno parte della raccolta. Fra gli autori dei quadri, Giuseppe Bazzani, Bernardino Malpizzi, Otto van Veen, Lucrina Fetti, Pietro Martire Neri, Carlo Preda, Dionisio Mancini, Leonardo Micheli.

L’ospedale di Mantova, nato alla metà del Quattrocento nel quartiere di San Leonardo ha subito nel corso dei secoli, soprattutto nei tormentati decenni a cavallo tra Sette e Ottocento, numerosi spostamenti.

“Dalle origini dell’ospedale – spiega il direttore di Palazzo Ducale Stefano L’Occaso – ci giunge probabilmente lo stendardo quattrocentesco raffigurante il Cristo risorto, esposto al piano terra del castello: è un dipinto a tempera su tela e si basa su una stampa di Mantegna solitamente datata al 1472. Ai primi dell’Ottocento l’ospedale prese sede nel complesso di Sant’Orsola, dove erano presenti ancora alcune opere d’arte di pertinenza della chiesa, fondata per le Orsoline agli inizî del XVII secolo, da Margherita Gonzaga d’Este, sorella del duca Vincenzo I e vedova del duca di Ferrara Alfonso II. Alcune opere allora raccolte in Sant’Orsola furono acquisite dall’Ospedale, che accrebbe così la sua collezione. Sappiamo inoltre che in seguito, e soprattutto nel XIX secolo, vi sono state delle donazioni, attraverso le quali la raccolta è ulteriormente aumentata”.

La mostra è un’occasione per rinforzare il senso di appartenenza di tutti a una storia comune, come sottolinea il direttore generale di Asst Mantova Anna Gerola: “Questo vale per i cittadini e per gli operatori. Vorrei inoltre rimarcare l’importanza della sinergia con le istituzioni, in questo caso la collaborazione di lungo corso con Palazzo Ducale che ci permette di fare memoria delle nostre radici e anche di co-progettare percorsi di welfare

culturale, attraverso visite guidate dedicate ad alcune categorie fragili di utenti seguiti dai nostri servizi, in particolare dai consultori familiari”.

Il vicesindaco del Comune di Mantova Chiara Sortino aggiunge: “Sono lieta di partecipare a questo evento. Lo spazio espositivo dimostra che l’ospedale non è solo un luogo di sofferenza, ma anche un luogo in cui si può trovare la bellezza. E la comunità in questo modo diventa ancora più compatta”.

Lo spazio Hallart è nato nel 2022, ideato dall’area Ufficio stampa e comunicazione di Asst nell’ambito di un suo progetto più ampio – ‘Arte in ospedale’, a partire dal 2009 – che porta la bellezza nei luoghi di cura, attraverso la decorazione delle strutture aziendali, l’organizzazione di eventi anche convegnistici, l’ideazione di progetti laboratoriali per pazienti, operatori e volontari accompagnati da studi clinici relativi all’impatto di queste esperienze sul benessere di chi le vive, in collaborazione con i musei cittadini.

Spiega la responsabile dell’area Elena Miglioli: “Con questo spazio nel cuore dell’ospedale, oltre a diffondere l’arte come strumento terapeutico, vogliamo favorire la partecipazione della comunità, mediante un dialogo costante con i nostri professionisti e le nostre strutture. Al termine delle mostre, le opere esposte ci permettono di realizzare gallerie permanenti nelle strutture di Asst. Per restare in tema di radici storiche, nel corridoio che collega il blocco D alla hall raccontiamo, proprio grazie a un allestimento stabile, la storia del nostro antenato Carlo Poma, medico e martire risorgimentale”.

Le opere della raccolta sono giunte a Palazzo Ducale in diversi momenti. Nel 1935 venne portato un paliotto dei primi del Seicento, recante la armi gonzaghesche ed estensi, commissionato da Margherita Gonzaga d’Este. Nel 1961 fu depositato nel museo lo stendardo quattrocentesco con il Cristo risorto, al termine della importante rassegna dedicata ad Andrea Mantegna. Nel 1990-1991 si sono aggiunti gli altri quadri, restaurati negli anni dalla Soprintendenza e quindi dall’ospedale; nel 2002 alcuni sono stati restituiti al Poma e posti all’ingresso della struttura. Agli anni 2009-2010 risalgono ulteriori interventi di restauro. Negli ultimi anni Asst Mantova ha proposto, in collaborazione con Palazzo Ducale, alcune visite alla sala dedicata dell’Appartamento dell’Imperatrice, proprio per diffondere la conoscenza di questo patrimonio culturale che mette in collegamento il passato con il presente.

Nel marzo 2023 è stata inoltre lanciata la rassegna virtuale ‘Museoterapia: appuntamento con l’artista’. Ogni venerdì, alle 18.30, una manciata di minuti online per conoscere le opere d’arte di Palazzo Ducale. Dieci pillole virtuali, dieci video, una terapia da assumere con costanza, il tempo di un aperitivo sui canali social di Asst (Youtube, Facebook, Instagram). Nei video, Stefano L’Occaso illustrava alcuni pezzi della collezione di proprietà di Asst Mantova e altri tesori legati alla storia della medicina. Un percorso alla scoperta di curiosità e segreti, negli angoli più suggestivi e meno conosciuti della reggia gonzaghesca.