Ripulisce la piazza dalle erbacce, lettera d’encomio dal Comune di Borgo Virgilio

BORGO VIRGILIO – Qualche giorno fa fece scalpore la vicenda di Claudio Trenta, un volenteroso pensionato di Barlassina, paese della provincia di Monza e Brianza che si era visto recapitare una multa di 882 euro per aver tappato una buca sull’asfalto di propria iniziativa. Stanco della fenditura, pericolosa per automobilisti, pedoni e ciclisti, l’uomo aveva deciso di fare da sé. Senza indugiare, aveva così preparato del bitume e lo aveva messo in terra per riempire il solco che tanto malumore stava provocando. Ma così facendo il signor Trenta non aveva idea che il suo gesto gli sarebbe costato una tale sanzione (e l’obbligo di rimuovere «le opere abusive», ndr), in quanto le riparazioni fai da te non sono contemplate dal Codice della strada. Qualcosa di simile è avvenuto ieri a Borgoforte, nel Comune di Borgo Virgilio, ma in questo caso l’epilogo è stato diverso. A Fabio Ferraresi, che si è prodigato per riparare un chiusino traballante e contestualmente a ripulire i cordoli dei marciapiedi di piazza Matteotti dalle erbacce, il sindaco Francesco Aporti ha inoltrato una lettera d’encomio. «Ad informarmi della cosa è stato l’amico comune Fausto Scansani. Al signor Ferraresi – dice il primo cittadino – non possiamo che dire grazie in quanto il suo comportamento improntato ad uno spiccato senso civico può essere solo degno di ammirazione. Va da sé che se ognuno si comportasse come il nostro concittadino vivremmo in una comunità migliore per tutti. Questo in una società, e parlo a livello generale, dove molti pretendono servizi senza chiedersi prima cosa essi stessi offrono alla collettività, quando invece sarebbe opportuno un piccolo gesto da parte di ognuno di noi per salvaguardare il decoro urbano e non solo». Nei prossimi giorni Aporti incontrerà il solerte cittadino per rinnovargli la stima.

Matteo Vincenzi