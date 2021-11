Calcio Promozione – Novellini: “Castellana, ora accelera”

Castel Goffredo Reduce dallo stop forzato per il rinvio della sfida con la Vighenzi (sarà recuperata l’1 dicembre), la Castellana riprenderà domani il cammino in campionato ospitando la Pavonese, che in settimana ha cambiato allenatore: dopo la sconfitta casalinga contro la Voluntas Montichiari, la società bresciana ha esonerato l’ex Poggese Matteo Grignani chiamando al suo posto Ivan Pelati, che in passato ha guidato anche il Castiglione.

Prima della sosta di domenica scorsa, la Castellana aveva vinto in casa il derby con l’Asola e tre giorni dopo eliminato dalla Coppa Italia, ai rigori, l’Ospitaletto capolista a punteggio pieno nel girone D. Un po’ di riposo supplementare, insomma, ci voleva, anche perchè mister Cobelli ha recuperato sia Peschiera che Salardi, disponibili dunque per la gara interna di domani pomeriggio. «Partita complicata – afferma il gm Alessandro Novellini – la Pavonese è una squadra di qualità, costruita per puntare ai primi posti. I suoi giocatori vorranno subito mettersi in mostra davanti al nuovo allenatore e dunque il compito che ci attende non è certo dei più agevoli. Domenica scorsa non abbiamo giocato e così abbiamo potuto recuperare dalle fatiche delle gare ravvicinate contro l’Asola e l’Ospitaletto. Eliminare dalla Coppa i bresciani è stata un’impresa, loro ci tenevano parecchio ed erano molto arrabbiati, quel successo ci ha dato una bella carica».

«Andiamo avanti per la nostra strada – dice ancora Novellini – consapevoli della nostra forza e che a lungo andare il lavoro paga sempre. I ragazzi si allenano con impegno ed entusiasmo, ce la mettono tutta in partita, il lavoro del mister è ottimo. La sosta, come dicevo, ci ha consentito di recuperare energie fisiche e mentali, giocare tre gare in una settimana non è facile. Adesso dobbiamo pensare alla Pavonese, gara difficile contro un avversario di caratura e davvero tosto».