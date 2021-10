All’Archeologico, Halloween con lo “Sciamano”

MANTOVA Sabato 30 ottobre 2021 alle 15.30, in occasione di Halloween, Palazzo Ducale propone a bambini e adulti una visita speciale tematica tra i reperti del Museo Archeologico Nazionale: scheletri che non fanno paura ma “raccontano” storie di migliaia d’anni fa

Da sempre l’uomo ha riservato una grande attenzione ai rituali di sepoltura, mostrando sia rispetto per i defunti sia l’idea di una vita oltre la morte, a rendere meno doloroso il distacco dai propri cari. Ogni tempo, ogni cultura ha pratiche e riti propri che gli archeologi riconoscono e ricostruiscono, ma c’è di più. Il defunto è accompagnato da oggetti che gli sono appartenuti in vita e che ci dicono qualcosa di lui: una rappresentazione che oltrepassa i secoli e i millenni, per arrivare fino a noi. Partendo dalle sepolture più antiche (“Il cacciatore e il cane”, “Lo Sciamano”, gli “Amanti di Valdaro”: testimonianze preistoriche di grande interesse rinvenute nei dintorni di Mantova), con l’aiuto di un archeologo i partecipanti saranno guidati in un percorso di storytelling che, traendo spunto da corredi, monili e posizioni, ricostruisce contesti e storie personali risalenti a millenni remoti.

Costo: € 5 a persona

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): 0376 352152/104 (dalle 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì); pal-mn.didattica@beniculturali.it

Ritrovo all’ingresso del Museo Archeologico