Basket femminile Fssi – Anna Bonomi in Nazionale con vista Europei

MANTOVA Anna Bonomi, portacolori dell’Abc Virtus Mantova, torna a vestire l’azzurro ripartendo da Roseto degli Abruzzi. L’occasione è un raduno fortemente voluto dalla Fssi (Federazione Sport Sordi Italia), che si svolgerà da oggi a domenica, in vista degli Europei, in programma a Pescara dal 14 al 23 ottobre.

«I momenti vissuti in nazionale sono tutti bellissimi – dice Anna – , perché insegnano tantissimo a livello umano. Sportivamente parlando, restano indimenticabili il bronzo agli Europei di Salonicco nel 2016 e il bronzo alle Deaflympics di Samsun nel 2017». L’emozione e l’onore di rappresentare una nazione sono sempre grandi: «Indossare la maglia azzurra – spiega Anna – è un orgoglio molto grande per qualsiasi sportivo, ma è anche una grossa responsabilità sia a livello sportivo che mentale. Impari a dare il massimo in ogni occasione, nella vita e nello sport. E niente è scontato. Mi piace pensare di essere un esempio per chi è sordo come me o per i genitori che hanno figli sordi: si può fare tutto nella vita, basta volerlo. La disabilità è solo un limite che ti poni tu, perchè anche noi sordi possiamo fare cose normali. Tornando alla maglia azzurra, mi fermo sempre a guardarla prima di indossarla. E penso: “guarda a quanti sacrifici che hai fatto e dove sei arrivata!”». C’è spazio anche per una rivelazione: «Volete sapere se seguo qualche rituale scaramantico prima della partita? Certo! Mi siedo sempre nello stesso posto nello spogliatoio, in fondo a destra nell’angolo. E calzo sempre prima la scarpa sinistra». Trucchi da campionessa.