Senso unico alternato sulla Sp 236 e chiusura della rampa di accesso a Sant’Antonio il 21 e 22 maggio

PORTO MANTOVANO – Senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico e/o da movieri in caso di traffico intenso, sulla S.P. ex S.S. n. 236 Bis, dal Km 4+030 al Km 4+150, nel territorio del Comune di Porto Mantovano e chiusura della rampa di accesso alla Strada Provinciale da Sant’Antonio dalle ore 7 di sabato 21 maggio 2022 alle ore 19 di domenica 22 maggio 2022 per lavori di rifacimento giunto di dilatazione. Durante i lavori il traffico leggero proveniente da S. Antonio e diretto a Marmirolo sarà deviato sull’ex S.S. n. 62 “Della Cisa” (Via Verona), su Via Brescia e su S.P. n. 81 “Ex S.S. n. 236 Goitese”.