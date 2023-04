Serravalle/Sustinente: arginello di golena malandato, gli agricoltori scrivono ad Aipo

SERRAVALLE/SUSTINENTE I livelli del Po sono tali da non creare – per ora – alcuna preoccupazione; ma il danno c’è e gli agricoltori ora auspicano un intervento in tempi certi: i proprietari dei terreni siti nella golena del grande fiume a Serravalle e Sustinente hanno scritto ad Aipo ed hanno anche inviato una lettera ai due sindaci chiedendo la convocazione di una assemblea pubblica per discutere della questione.

Riavvolgendo il nastro della vicenda torniamo indietro di alcune settimane quando i sindaci da un lato e i proprietari terrieri dall’altro, riproponevano con forza un problema che era stato già evidenziato tra il 2018 e il 2019, ovvero l’erosione spondale dell’arginello di golena. Erosione che rischerebbe di trasformare, in caso di innalzamento del fiumne, la golena da aperta a chiusa con prevedibili danni alle colture e disagi e danni per le abitazioni presenti nella golena stessa.

Per questo motivo i presidenti dei consorzi di restara di Libiola e Sustinente hanno scritto sia ad Aipo (e, per conoscenza, ai sindaci Tiberio Capucci (Serravalle) e Michele Bertolini (Sustinente) e alle associazioni di categoria del mondo agricolo) chiedendo urgentemente un intervento risolutivo della questione, allegando anche una relazione tecnica in cui viene evidenziata anche quella essere ritenuta la causa dell’erosione (e che illustreremo nell’articolo a fianco). Inoltre viene chiesto ai sindaci un incontro informativo aperto alla cittadinanza sulla questione.

Nei giorni scorsi i proprietari terrieri avevano anche indetto una raccolta firme aperta sia agli agricoltori che ai semplici cittadini.