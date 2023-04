Gozzolina, Viadana e Medole: gli altri incidenti del ponte

ALTO MANTOVANO Come avevamo accennato altri incidenti si sono verificati, tra lunedì e ieri, nella nostra provincia e anche se non si sono conclusi, fortunatamente, con conseguenze gravi per le persone coinvolte, hanno comunque determinato una certa paura.

Nella giornata di lunedì in via Berrettina a Gozzolina, nel territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere, quattro persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiglione, i vigili del fuoco del capoluogo aloisiano e i sanitari del 118 che hanno disposto il ricovero delle quattro persone, tutte in codice giallo, all’ospedale di Castiglione. I mezzi sono stati recuperati dal soccorso stradale Piadena. Un altro incidente, che ha visto coinvolte tre auto e nove persone in totale, tra cui due minori, è avvenuto a Viadana lungo la Provinciale 358 poco dopo le 18 di ieri: solo una persona ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere per ferite di lieve entità.

Nella tarda mattinata di ieri invece doppio incidente alla pista di motocross di Medole: poco prima delle 12.30 un centauro di 36 anni ha perso il controllo della propria motocicletta in una curva della pista cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente soccorso è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Poliambulanza di Brescia dove gli sono state riscontrate delle lesioni alla spalla destra e al polso della mano destra, oltre a numerose altre contusioni. Nemmeno mezz’ora dopo un 58enne, mentre stava superando un salto, è caduto a terra con la propria motocicletta sbattendo il capo. Anch’egli è stato ricoverato in via precauzionale al nosocomio bresciano in quanto accusava dei capogiri e uno stato confusionale anche se non erano presenti lesioni evidenti.