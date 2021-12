Un Natale ricco di eventi: si parte mercoledì con l’accensione dell’albero

VIADANA – Viadana Dopo un primo incontro iniziale promosso da Pro Loco e amministrazione, in cui sono stati individuati come principi fondamentali la cooperazione, la collaborazione tra le associazioni e la valorizzazione delle risorse locali, è stato stilato un corposo cartellone per le feste natalizie.

Nei prossimi giorni sarà adornato e contornato da alcune casette di legno il pino collocato al centro della fontana di Piazza Manzoni donato dalla sig.ra Rosa Campanini.

L’inizio degli eventi mercoledì 8 con l’accensione dell’albero, l’apertura degli stand, il mercato contadino – che proporrà un’animazione ad hoc – e lo spettacolo musicale di Massimo Tortella. Nel pomeriggio la benedizione del presepe del municipio, alle 16, e a seguire la festa di accensione dell’albero con numerosi eventi collegati non solo a Viadana ma anche in Piazza Don Primo Mazzolari a Cicognara.

Il 12 novembre riflettori puntati su “Casa Viadana” nuovo spazio della Pro Loco che sarà ufficialmente inaugurato; sempre domenica 12 il centro di Viadana ospiterà il mercato di alta qualità Terre di Gonzaga. Altri eventi saranno ospitati nel villaggio di natale in Piazza Manzoni: sabato 18 il mercatino green, domenica 19 il mercato della Croce Verde; il pomeriggio della vigilia musica di Rc29, animazione a cura dell’associazione Conlamentecolcuore, stand delle società sportive e sorprese per i bimbi preparate dai commerciati.

Quest’anno torna la camminata della Vigilia promossa dall’Avis di Cicognara. Inoltre le frazioni nord saranno addobbate con alberi forniti dall’amministrazione, mentre il presepe sarà allestito presso la delegazione di San Matteo. Tornando a Viadana, vi sarà la sospensione della sosta a pagamento fino al 10 gennaio. Numerosi gli appuntamenti culturali: sabato 18 alle 21 presso la chiesa di San Pietro il concerto del corpo bandistico L.Grossi; giovedì 23 alle 21 in chiesa a Cicognara il Concerto di Natale con il Coro Teatro Verdi di Buscoldo; lunedì 26 alle 19 sempre a San Pietro il Concerto del Coro Civico “Marino Boni”. Il periodo natalizio sarà ricco di iniziative anche al MuVi: sabato 11 alle 17,30 sarà premiata Silvia Avallone, vincitrice del Premio Viadana; non mancheranno momenti dedicati ai più giovani come l’ora del raconto Xmas Edition, e ancora laboratori, concerti, e spettacoli ad hoc per i più piccoli. (l.c.)