Nell’ex iN’s la nuova sede della Protezione Civile

MARCARIA – Presto la Protezione Civile di Marcaria avrà una nuova sede, o per meglio dire la prima di sua “proprietà”, grazie al bando da 800mila euro vinto dal Comune che permetterà di sistemare l’ex supermercato iN’s di Campitello. I lavori sono previsti per il prossimo anno.

Un risultato importante per tutta la comunità e per cui il sindaco Carlo Alberto Malatesta non nasconde la propria soddisfazione. «Evitiamo che uno spazio ora inutilizzato diventi un magone nel centro di Campitello», spiega infatti il primo cittadino che aggiunge, inoltre, come la sistemazione dell’ex attività commerciale permetterà di creare una sede all’avanguardia per la Protezione Civile e quindi per tutto il territorio che potrà così contare su servizio ancora più efficiente. Attualmente, infatti, la Protezione Civile non dispone di uno spazio proprio: il ricovero dei mezzi è assicurato presso dei privati. La nuova sede permetterà, pertanto una migliore organizzazione anche delle attività sul territorio.

Un progetto che potrà diventare realtà grazie ad un bando messo a disposizione da Regione Lombardia che il Comune di Marcaria è riuscito ad accaparrarsi. L’amministrazione aveva, infatti, candidato un immobile per l’acquisto e l’ampliamento di una struttura da adibire a sede della Protezione Civile. Bando che porterà nelle casse dell’ente locale 800mila ero di cui una parte sarà incassata già entro la fine dell’anno in corso.

Ora, accertata la vittoria al bando, il Comune potrà provvedere alla realizzazione dei lavori: il progetto, come spiegato dal sindaco Malatesta, è già stato redatto. L’iter vedrà, dunque, prima l’acquisto dell’immobile entro la fine dell’anno per poi indire la gara per l’affidamento dei lavori ed aprire il cantiere il prossimo anno per poi consegnarlo alla Protezione Civile.