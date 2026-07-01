Atletica leggera – Rigoletto in grande spolvero: podio di Vezzoni, bene Altomare

MANTOVA Ottimi risultati per gli atleti della Rigoletto impegnati sulla pista e sulle pedane di Bergamo, teatro dei Campionati Regionali Assoluti.

Nella gara regina della velocità, i 100 metri piani, Lorenzo Bertoni ha fermanto il cronometro a un ottimo 11”43. Un tempo di assoluto valore che lo ha visto vicinissimo alle sue migliori prestazioni dell’anno: il crono è infatti ad appena 3 centesimi dal suo record stagionale, nonostante un caldo intenso.

Ottime notizie arrivano anche dalle pedane dei lanci, dove Elisa Cavicchioli ha conquistato un prezioso quinto posto nel lancio del martello scagliando l’attrezzo alla misura di 45,39 metri, una prestazione maiuscola che le permette di rimanere stabilmente tra le migliori specialiste della regione.

Il grande acuto del weekend porta invece la firma di Cecilia Vezzoni nel lancio del giavellotto, dove ha fatto registrare la misura di 34,70 metri. Questo exploit le è valso un ottimo terzo posto, permettendole di salire con merito sul podio regionale e mettersi al collo una medaglia di bronzo pesante.

Sara Altomare, ai Campionati Nazionali Under 18 di lancio del martello a Grosseto, si era presentata forte del minimo di qualificazione di 40,89 metri ottenuto in Canada, Paese dove ha vissuto e studiato negli ultimi sei mesi. Oltreoceano, Sara si è allenata regolarmente e ha gareggiato affrontando una sfida supplementare: l’utilizzo del martello da 4 kg. In Italia, la categoria U18 prevede l’attrezzo da 3 kg. La differenza di un singolo kg è enorme in termini di velocità e reattività, ma Altomare ha trovato una splendida fluidità in pedana, scagliando il martello a 44,32 metri: un exploit che le è valso la 24esima piazza assoluta e il nuovo primato personale.