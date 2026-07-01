Calciomercato dilettanti – La Poggese ufficializza Crema. Jadid ritorna al Marmirolo

MANTOVA Proseguono senza sosta le trattative di mercato delle squadre mantovane. A partire dall’Eccellenza, dove tra le formazioni più attive c’è la Poggese. I biancazzurri, dopo aver chiuso il colpo Davide Narduzzo , ex Correggese, hanno ufficializzato l’esperto centrocampista Andrea Crema , reduce dall’esperienza alla Pavonese in Eccellenza culminata con la promozione in Serie D. Attesi nei prossimi giorni anche Tosi, Boccalari, Zaghi e Scaglione. La neo nata Sporting Castellana invece è al lavoro per rinforzare la rosa: oltre a confermare buona parte del vecchio gruppo goffredese, e i giocatori provenienti dal club goitese Cabroni, Pini, Bignardi e Melegari, nei prossimi giorni sono attesi gli annunci ufficiali di Touete, Ridolfi, Gaule e Doci.

Scendendo in Prima, il neo promosso Moglia conferma l’arrivo di Giampietro Gola dal Borgo Virgilio. L’Union Team Marmirolo ha ingaggiato dalla Rapid Olimpia Younesse Jadid che, dopo quattro stagioni lontano da Marmirolo, torna ad indossare la casacca neroverde.

In Seconda altro acquisto per la Rapid United: dalla Juniores Elite della Castellana giunge il difensore Mattia Novello che ritrova mister Fabio Fusi. Dopo la retrocessione in Seconda, La Piccola Atene saluta Alan Nevi che passa ufficialmente in Terza categoria cremonese al River Club United Gussola dove ritrova il tecnico Buttarelli. Un altro ex giocatore del club di Sabbioneta, Danilo Lampo , potrebbe firmare a giorni per la compagine casalasca. Infine concludiamo con la Terza categoria dove la Mantovana ha ingaggiato Zanoli, ex San Lazzaro.